Acadia Healthcare veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Acadia Healthcare hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acadia Healthcare 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 895,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 851,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at