Acadia Healthcare: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Acadia Healthcare lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 851,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 815,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at