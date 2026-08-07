ACADIA Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ACADIA Pharmaceuticals äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 308,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ACADIA Pharmaceuticals 264,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at