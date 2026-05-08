ACADIA Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

ACADIA Pharmaceuticals hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 268,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 244,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at