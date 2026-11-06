ACADIA Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ACADIA Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte ACADIA Pharmaceuticals 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 342,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at