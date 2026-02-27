ACADIA Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ACADIA Pharmaceuticals hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte ACADIA Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent auf 284,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 2,30 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ACADIA Pharmaceuticals 1,36 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat ACADIA Pharmaceuticals im vergangenen Geschäftsjahr 1,07 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ACADIA Pharmaceuticals 957,80 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at