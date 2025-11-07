ACADIA Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ACADIA Pharmaceuticals hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte ACADIA Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ACADIA Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 278,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 250,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at