Acadia Realty Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Acadia Realty Trust hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Acadia Realty Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 95,0 Millionen USD im Vergleich zu 101,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at