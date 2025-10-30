Acadia Realty Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Acadia Realty Trust hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acadia Realty Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 87,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at