Acadia Realty Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acadia Realty Trust hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Acadia Realty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 104,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,26 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,100 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Acadia Realty Trust ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 410,76 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 359,69 Millionen USD erwirtschaftet worden.

