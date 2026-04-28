Acadia Realty Trust Reports Advance In Q1 Income

(RTTNews) - Acadia Realty Trust (AKR) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $30.47 million, or $0.22 per share. This compares with $1.60 million, or $0.01 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.3% to $102.99 million from $104.39 million last year.

Acadia Realty Trust earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $30.47 Mln. vs. $1.60 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.01 last year. -Revenue: $102.99 Mln vs. $104.39 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.37 To $ 0.39