Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie
WKN: 985331 / ISIN: US0042391096
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28.04.2026 23:09:26
Acadia Realty Trust Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Acadia Realty Trust (AKR) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $30.47 million, or $0.22 per share. This compares with $1.60 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.3% to $102.99 million from $104.39 million last year.
Acadia Realty Trust earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.47 Mln. vs. $1.60 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.01 last year. -Revenue: $102.99 Mln vs. $104.39 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.37 To $ 0.39
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