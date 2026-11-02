Acadia Realty Trust Slips To Loss In Q3, Cuts FY26 Earnings Outlook

(RTTNews) - Monday, Acadia Realty Trust (AKR) announced its financial results for the third quarter, reporting a net loss of $3.6 million, or $0.03 per share, compared with earnings of $5.6 million, or $0.03 per share, primarily due to a non-cash impairment charge.

FFO attributed to common shareholders increased to $44.5 million, or $0.30 per share, from last year's $38.6 million, or $0.28 per share.

Total revenues stood at $94.98 million compared to $101.01 million in the prior year.

The company anticipates net earnings of $0.29-$0.30 per share for full-year 2026, instead of the previously estimated $0.40-$0.41 per share.

It sees Nariet FFO of $1.19-$1.21 per share, instead of $1.19-$1.21 per share, and maintains adjusted FFO of $1.24-$1.26 per share.