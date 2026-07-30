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30.07.2026 06:31:29
Acadia Realty Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Acadia Realty Trust hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acadia Realty Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 95,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 100,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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