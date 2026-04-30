Acadia Realty Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Acadia Realty Trust veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Acadia Realty Trust im vergangenen Quartal 103,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acadia Realty Trust 104,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at