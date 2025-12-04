|
04.12.2025 01:12:20
Acadia Stock Up 59% in a Year — Is a $51 Million New Stake a Bet on a Bigger Rebound?
Connecticut-based fund Braidwell established a new position in ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), adding nearly 2.4 million shares, a stake valued at about $50.8 million as of September 30.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 14, Braidwell disclosed a new stake in ACADIA Pharmaceuticals, acquiring nearly 2.4 million shares valued at approximately $50.8 million as of September 30. The addition accounted for 2.1% of the fund’s total reportable U.S. equity assets for the quarter.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.