Acadian Timber informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acadian Timber hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 23,4 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadian Timber 24,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at