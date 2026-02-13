|
13.02.2026 06:31:29
Acadian Timber präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Acadian Timber lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Acadian Timber ein EPS von 0,320 CAD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Acadian Timber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,0 Millionen CAD im Vergleich zu 20,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,70 CAD. Im Vorjahr hatte Acadian Timber 1,24 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Acadian Timber im vergangenen Geschäftsjahr 86,96 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acadian Timber 116,19 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
