Acadian Timber: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Acadian Timber hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,23 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acadian Timber 0,160 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acadian Timber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 23,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at