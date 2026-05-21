Acarix Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Acarix Registered hat am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Acarix Registered hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 39,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at