Acast Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Acast Registered hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 802,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at