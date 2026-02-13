|
Acast Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Acast Registered ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acast Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,700 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Acast Registered im vergangenen Quartal 697,4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acast Registered 586,6 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,620 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren 0,430 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Acast Registered im vergangenen Geschäftsjahr 2,42 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acast Registered 1,95 Milliarden SEK umsetzen können.
