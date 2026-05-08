Acast Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Acast Registered hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Acast Registered 645,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 535,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at