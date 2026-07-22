ACC Aviation: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ACC Aviation hat am 19.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at