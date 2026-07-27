ACC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ACC hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,99 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,08 Prozent auf 57,90 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at