29.10.2026 06:31:29

ACC präsentierte Quartalsergebnisse

ACC gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4,95 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ACC 59,60 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 56,66 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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