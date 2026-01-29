ACC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ACC hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 21,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ACC 58,14 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 63,91 Milliarden INR gegenüber 52,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

