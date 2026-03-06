Accel Entertainment A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Accel Entertainment A hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 341,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,5 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,600 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at