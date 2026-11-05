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05.11.2026 06:31:28
Accel Entertainment A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Accel Entertainment A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Accel Entertainment A im vergangenen Quartal 363,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Accel Entertainment A 329,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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