Accel Entertainment A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Accel Entertainment A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,59 Prozent auf 368,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 335,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at