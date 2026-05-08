Accel Entertainment A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Accel Entertainment A hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,170 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Accel Entertainment A im vergangenen Quartal 351,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Accel Entertainment A 323,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at