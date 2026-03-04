Accel Entertainmen a Aktie

Accel Entertainmen a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P59J / ISIN: US00436Q1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 03:31:20

Accel Entertainment Inc. Full Year Profit Advances

(RTTNews) - Accel Entertainment Inc. (ACEL) announced earnings for its full year that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $51.47 million, or $0.60 per share. This compares with $35.25 million, or $0.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.1% to $1.331 billion from $1.231 billion last year.

Accel Entertainment Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.47 Mln. vs. $35.25 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.41 last year. -Revenue: $1.331 Bln vs. $1.231 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Accel Entertainment Inc Registered Shs -A-1-

mehr Nachrichten