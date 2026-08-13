Accel Frontline hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Accel Frontline lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 INR, nach 1,54 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,07 Milliarden INR gegenüber 846,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at