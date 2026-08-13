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13.08.2026 06:31:29
Accel Frontline hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Accel Frontline lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 INR, nach 1,54 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1,07 Milliarden INR gegenüber 846,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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