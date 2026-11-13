Accel Frontline präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Accel Frontline hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,87 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,20 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at