Accel Frontline stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Accel Frontline hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,09 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,20 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,42 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,01 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,76 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,88 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at