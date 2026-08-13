Accel Transmatic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Accel Transmatic lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR gegenüber 0,210 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Accel Transmatic mit einem Umsatz von insgesamt 432,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at