ACCELERANT Holdings Registered Shs Aktie
WKN DE: A401LD / ISIN: KYG008941083
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25.03.2026 19:08:22
Accelerant CFO Sells $638K in Stock With Shares Down 55% -- Here's What Investors Should Know
Jay Michael Green, Chief Financial Officer of Accelerant Holdings (NYSE:ARX), disclosed the sale of 50,000 shares of Common Stock for approximately $638K on March 23, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($12.77); post-transaction value based on March 23, 2026 market close ($12.80).Accelerant Holdings operates a technology-enabled platform that connects specialty insurance underwriters with risk capital partners, facilitating efficient risk transfer and portfolio management. The company leverages its proprietary exchange and underwriting capabilities to serve a diversified base of commercial insurance clients internationally. Accelerant’s data-driven approach and integrated operating model provide a scalable foundation for growth and differentiation within the insurance-broker sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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