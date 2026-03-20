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20.03.2026 06:31:28
ACCELERANT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ACCELERANT präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
ACCELERANT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 7,490 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 516,70 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 334,10 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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