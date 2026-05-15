ACCELERANT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ACCELERANT hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,58 Prozent auf 192,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at