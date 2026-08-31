Acceleware mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acceleware ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acceleware die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Acceleware hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at