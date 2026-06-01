Acceleware verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acceleware veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 72,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at