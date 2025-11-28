Acceleware: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Acceleware hat am 27.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 96,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at