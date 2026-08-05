Accelleron Industries Aktie

Accelleron Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 08:30:04

Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Personalie
Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

05.08.2026 / 08:30 CET/CEST

Medienmitteilung

Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

Baden, Schweiz, 5. August 2026 – Ravin Pillay-Ramsamy wird per 1. Oktober 2026 zum Leiter der Division Service und Mitglied des Executive Committee ernannt. Er wird in Baden tätig sein.

Ravin Pillay-Ramsamy folgt auf Roland Schwarz, der CEO von OMT, einem auf Kraftstoffeinspritzung spezialisierten Tochterunternehmen von Accelleron, wird. Klaus Heim, derzeit CEO von OMT, geht Ende September 2026 in den Ruhestand.

«Wir freuen uns sehr, Ravin Pillay-Ramsamy bei Accelleron willkommen zu heissen», sagt Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. «Ravin bringt umfassende internationale Führungserfahrung im industriellen Servicegeschäft, Engineering, in der Unternehmensentwicklung und bei M&A mit. Gleichzeitig kennt er die Branchen Energieerzeugung, Öl und Gas sowie industrielle Infrastruktur aus langjähriger eigener Erfahrung. Er hat weltweit Serviceorganisationen erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt. Ich bin überzeugt, dass er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Servicegeschäfts setzen und unsere Position als führender Partner unserer Kunden weiter stärken wird.»

Ravin Pillay-Ramsamy ist derzeit bei Sulzer Division President Services und in der Konzernleitung. Zuvor hatte er dort verschiedene leitende Positionen innerhalb der Services-Division in EMEA und Asien-Pazifik inne. Seine Karriere begann er in den USA bei Turbine Services Ltd., wo er als Business Development Director und Vice President Engineering tätig war. Er hat einen Global MBA der Columbia Business School und der London Business School, einen Masterabschluss in Management und Finance des Rensselaer Polytechnic Institute sowie einen Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering der Ohio State University.

 

-Ende-

 

Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

 

Informationen für die Medien

Bilder und andere digitale Inhalte sind verfügbar unter: https://accelleron.com/media/media-resources  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Media Relations

Sandro Hofer

Telefon: +41 79 644 76 55

E-Mail: media@accelleron-industries.com

 

Accelleron Industries AG
Bruggerstrasse 71A
5400 Baden
Schweiz

www.accelleron.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Medienmitteilung (PDF)
Datei: Ravin Pillay-Ramsamy (PNG)

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accelleron Industries AG
Bruggerstrasse 71a
5401 Baden
Schweiz
E-Mail: investors@accelleron-industries.com
Internet: https://accelleron.com/
ISIN: CH1169360919
Valorennummer: 116936091
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2377044

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377044  05.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Accelleron Industries AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Accelleron Industries AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Accelleron Industries AG 78,85 -0,19% Accelleron Industries AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen