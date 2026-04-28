Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
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28.04.2026 14:05:04
Accelleron Generalversammlung genehmigt alle Verwaltungsratsanträge
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Accelleron Industries AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung
Accelleron Generalversammlung genehmigt alle Verwaltungsratsanträge
Baden, Schweiz, 28. April 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Accelleron Industries AG haben anlässlich der Generalversammlung 2026 am heutigen Tag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Dividendenerhöhung um 20%
An der ordentlichen Generalversammlung der Accelleron Industries AG genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Anträge, darunter die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten eine Dividende von CHF 1.50 pro Aktie (Vorjahr: CHF 1.25). Die Auszahlung erfolgt am 8. Mai 2026.
Wie angekündigt trat Oliver Riemenschneider, Verwaltungsratspräsident seit 2022, an der Generalversammlung 2026 nicht zur Wiederwahl an. Die Generalversammlung wählte Dr. Monika Krüsi zur neuen Präsidentin des Verwaltungsrats.
Zudem genehmigte die Generalversammlung mit grosser Mehrheit die Neuwahl von Mieke Van de Capelle und Reto Suter als Mitglieder des Verwaltungsrats. Gabriele Sons, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, hatte sich ebenfalls entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten.
Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden zur Wiederwahl bestätigt.
Genehmigt wurden auch die maximale Gesamtvergütung für alle Verwaltungsratsmitglieder für die Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 sowie die maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung für 2027 (beide unverändert).
In einer Konsultativabstimmung hat die Generalversammlung auch dem Vergütungsbericht 2025 mit 94,99% zugestimmt. Zudem hiess die Generalversammlung den Bericht über die nicht-finanziellen Belange im Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit 91,62% gut.
An der Generalversammlung der Accelleron Industries AG waren insgesamt 497 stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend und 53,18% des gesamten Aktienkapitals vertreten.
-Ende-
Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.
Wichtige Daten 2026
6. Mai 2026: Handel der Aktien ex-Dividende
8. Mai 2026: Auszahlung der Dividende
27. August 2026: Halbjahresbericht 2026
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Accelleron Industries AG
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Accelleron Industries AG
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|E-Mail:
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|ISIN:
|CH1169360919
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|116936091
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2316800
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2316800 28.04.2026 CET/CEST
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