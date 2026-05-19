Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
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19.05.2026 07:00:05
Accelleron Industries AG: Accelleron lanciert Aktienrückkaufprogramm über CHF 100 Millionen
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Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Ad-hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR
Accelleron lanciert Aktienrückkaufprogramm über CHF 100 Millionen
Baden, Schweiz, 19. Mai 2026 – Accelleron wird am 20. Mai 2026 das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu CHF 100 Mio. lancieren. Das Programm ist Teil von Accellerons ausgewogenem und diszipliniertem Kapitalallokationsrahmen.
Das Aktienrückkaufprogramm läuft vom 20. Mai 2026 bis zum 19. Mai 2028. Im Rahmen des Programms beabsichtigt Accelleron, Aktien im Umfang von maximal CHF 100 Mio. zurückzukaufen. Auf Basis des Schlusskurses der Namenaktie vom 15. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange entspricht dies maximal 1'179'941 Namenaktien.
Die maximale Anzahl an Aktien, die pro Handelstag zurückgekauft werden dürfen, sowie wöchentliche Aktualisierungen zum Fortschritt des Aktienrückkaufprogramms werden auf der Investor-Relations-Website von Accelleron veröffentlicht: https://accelleron.com/investors/share-buyback.
Per 19. Mai 2026 hält Accelleron 459’063 eigene Aktien.
Die im Rahmen des Programms zurückgekauften Aktien sollen unter Nutzung des Kapitalbands vernichtet werden.
Der Aktienrückkauf erfolgt über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde als Ausführungsbank mandatiert.
-Ende-
Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Exchange) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.
Wichtige Daten 2026
Informationen für die Medien
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Media Relations
Accelleron Industries AG
Haftungsausschluss
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Medienmitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accelleron Industries AG
|Bruggerstrasse 71a
|5401 Baden
|Schweiz
|E-Mail:
|investors@accelleron-industries.com
|Internet:
|https://accelleron.com/
|ISIN:
|CH1169360919
|Valorennummer:
|116936091
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2329358
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2329358 19.05.2026 CET/CEST
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