Accelleron Industries AG: Veränderungen im Verwaltungsrat von Accelleron
Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Personalie
Ad-hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR
Veränderungen im Verwaltungsrat von Accelleron
Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten 3’000 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.
Wichtige Daten 2026
12. März 2026: Jahresbericht 2025; Investoren- und Medienkonferenzen
28. April 2026: Generalversammlung
Informationen für die Medien
Bilder und andere digitale Inhalte sind unter Informationen für die Medien (accelleron.com) verfügbar.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Michael Daiber
Telefon: +41 79 698 60 85
E-Mail: investors@accelleron-industries.com
Media Relations
Nicole Wesch
Telefon: +41 79 442 64 07
E-Mail: media@accelleron-industries.com
Accelleron Industries AG
Bruggerstrasse 71A
CH-5400 Baden
Schweiz
