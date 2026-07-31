Accelya Kale Solutions legte Quartalsergebnis vor

Accelya Kale Solutions hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,40 INR. Im Vorjahresviertel hatte Accelya Kale Solutions 22,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,27 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Accelya Kale Solutions 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 63,90 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Accelya Kale Solutions 86,44 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,32 Milliarden INR, während im Vorjahr 5,29 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at