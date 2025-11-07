Accelya Kale Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Accelya Kale Solutions hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,75 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at