Owens & Minor Aktie
WKN: 904611 / ISIN: US6907321029
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17.09.2026 12:51:07
Accendra Health Names Kenneth Gardner-Smith As New CEO
(RTTNews) - Accendra Health, Inc. (ACH), a healthcare company, on Thursday said it named Kenneth Gardner-Smith as its new President and Chief Executive Officer, effective early in the fourth quarter of 2026.
Gardner-Smith has served on Accendra Health's Board since March 2022. He will succeed Edward A. Pesicka, who had announced his intention to retire in August.
Gardner-Smith currently serves as CEO of Veritas Veterinary Partners, a national specialty and emergency veterinary platform. Since joining the company in 2024, he has led a strategy reset and executive rebuild that delivered double-digit average quarterly revenue growth and significant margin expansion, according to Accendra Health.
Accendra Health shares were down nearly 1% in pre-market trading after closing at $1.07 on Wednesday.
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