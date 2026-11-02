Owens & Minor Aktie
WKN: 904611 / ISIN: US6907321029
|
02.11.2026 14:36:51
Accendra Health Renews $150 Mln Receivables Sale Program
(RTTNews) - On Monday, Accendra Health (ACH) announced an amendment to its Receivables Purchase Agreement, extending the scheduled termination date of its $150 million receivables sale program to October 2029.
The facility size remains unchanged. The amendment, executed on October 29, 2026, is intended to support the company's liquidity position and reflects its continued banking partnership.
CFO Jonathan Leon said the extension reinforces the strength of Accendra Health's accounts receivable portfolio and processes.
ACH has traded between $0.19 and $4.69 over the last year.
The stock closed Friday's trade at $0.25, up 9.10%.
In pre-market trading, ACH is up 2.17% at $0.25.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Owens & Minor Inc.
|
09.08.26
|Ausblick: Owens Minor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Owens Minor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Owens & Minor Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Owens & Minor Inc.
|0,26
|22,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.