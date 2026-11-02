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WKN: 904611 / ISIN: US6907321029

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02.11.2026 14:36:51

Accendra Health Renews $150 Mln Receivables Sale Program

(RTTNews) - On Monday, Accendra Health (ACH) announced an amendment to its Receivables Purchase Agreement, extending the scheduled termination date of its $150 million receivables sale program to October 2029.

The facility size remains unchanged. The amendment, executed on October 29, 2026, is intended to support the company's liquidity position and reflects its continued banking partnership.

CFO Jonathan Leon said the extension reinforces the strength of Accendra Health's accounts receivable portfolio and processes.

ACH has traded between $0.19 and $4.69 over the last year.

The stock closed Friday's trade at $0.25, up 9.10%.

In pre-market trading, ACH is up 2.17% at $0.25.

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