Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Fantasie zündet
|
19.03.2026 20:42:38
Accenture-Aktie über 200 US-Dollar: Verdopplung des KI-Arbeitsvolumens geplant
Seit dem Zwischenhoch im Februar 2025, das noch fast 400 US-Dollar hoch war, hatte sich der Kurs mehr als halbiert auf die nun erreichten 187 Dollar. Zuletzt stand der Kurs dann wieder knapp über der 200-Dollar-Marke.
Treiber dessen war die Aussage, dass die Neuausrichtung auf künstliche Intelligenz im kommenden Jahr zu mehr als einer Verdopplung des Arbeitsvolumens mit aufstrebenden Partnern aus dem KI-Bereich wie Anthropic, OpenAI oder Palantir führen werde.
Accenture hatte außerdem Resultate für das zweite Quartal vorgelegt und übertraf mit dem währungsbereinigten Umsatzanstieg die Erwartungen. Das Unternehmen wird an der Börse mit rund 125 Milliarden Dollar bewertet.
/tih/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Accenture plc
|
16:03
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Verluste in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)
|
19.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
18.03.26
|Ausblick: Accenture stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.03.26