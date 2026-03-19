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WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

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Fantasie zündet 19.03.2026 20:42:38

Accenture-Aktie über 200 US-Dollar: Verdopplung des KI-Arbeitsvolumens geplant

Accenture-Aktie über 200 US-Dollar: Verdopplung des KI-Arbeitsvolumens geplant

Nach Monaten der Schwäche ist bei den Accenture-Aktien am Donnerstag KI-Fantasie aufgekommen.

Die in New York notierten Titel des Unternehmensberaters legten zeitweise um 3,94 Prozent auf 202,84 US-Dollar zu.

Seit dem Zwischenhoch im Februar 2025, das noch fast 400 US-Dollar hoch war, hatte sich der Kurs mehr als halbiert auf die nun erreichten 187 Dollar. Zuletzt stand der Kurs dann wieder knapp über der 200-Dollar-Marke.

Treiber dessen war die Aussage, dass die Neuausrichtung auf künstliche Intelligenz im kommenden Jahr zu mehr als einer Verdopplung des Arbeitsvolumens mit aufstrebenden Partnern aus dem KI-Bereich wie Anthropic, OpenAI oder Palantir führen werde.

Accenture hatte außerdem Resultate für das zweite Quartal vorgelegt und übertraf mit dem währungsbereinigten Umsatzanstieg die Erwartungen. Das Unternehmen wird an der Börse mit rund 125 Milliarden Dollar bewertet.

/tih/zb

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Bildquelle: Daniel J. Macy / Shutterstock.com

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